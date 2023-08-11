Врач перечислила опасные последствия купания в озерах

Миколог Склярова: при отдыхе на озерах можно подхватить синегнойную палочку

Отдыхающим на озерах и пресных водоемах грозят инфекции, особенно там, где воду не очищают искусственно, предупредила врач-дерматолог и клинический миколог Валерия Склярова. Болезнетворные организмы и бактерии, обитающие в воде, она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Во время купания в озерах, рассказала она, можно подхватить опасную синегнойную палочку, грибок или цветной лишай. Кроме того, человеку угрожают бактерии, продолжила Склярова. «Вполне может развиться гнойное поражение кожи вследствие влияния таких бактерий, как гноеродные кокки. Еще этот процесс называют пиодермией», — объяснила она.

Некоторые насекомые или грызуны также могут быть источниками инфекций на водоемах, обратила внимание врач. «Комары, мошки — все они любители теплых влажных мест возле побережья. Подобные встречи с насекомыми нередко провоцируют зуд, возникновение гнойничков и развитие воспалительных процессов», — сказала она.

Наконец, добавила Склярова, во время купания в грязном водоеме дети и взрослые могут подхватить кишечную инфекцию, провоцирующую дизентерию. Ее симптомами, напомнила она, являются частый стул, высокая температура и общая интоксикация.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала способ самостоятельно найти бактерии в фарше. По ее словам, это можно сделать по косвенным признакам — обветренному виду или неприятному запаху.