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18:43, 10 августа 2023Забота о себе

Диетолог назвала способ самостоятельно найти бактерии в фарше

Диетолог Соломатина: определить наличие бактерий в фарше можно по запаху

Фото: Creativ Studio Heinemann / Imagebroker / Globallookpress.com

Определить наличие в мясном фарше сальмонеллы и листерии можно по запаху, рассказала диетолог Елена Соломатина. Способ самостоятельно найти бактерии она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Соломатиной, это можно сделать по косвенным признакам. «Например, если фарш уже обветренный, давно лежит на полке, а в магазине плохо работает холодильник. Кроме того, если мясной продукт плохо пахнет, это может сигнализировать о наличии опасных бактерий в нем», — сказала она.

Сальмонеллы и листерии, добавила она, могут появиться и в свежем фарше. «Они будут больше размножаться при долгом хранении в тепле, а также если они присутствовали изначально в мясе или продукт пропускали через мясорубку, где перед этим было зараженное мясо», — уточнила Соломатина.

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Термическая обработка поможет избавиться от сальмонелл и листерий в фарше, однако нужно очень хорошо прожаривать и варить такое мясо. Например, если в мясе после приготовления блюда останется кровь, в нем останутся и бактерии, заключила она.

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов предупредил о негативных последствиях сыроедения. Самое непредсказуемое в сырых продуктах, по его словам, — это содержание патогенов и болезнетворных микроорганизмов: бактерий, вирусов, грибов, простейших, яиц паразитов, которые обычно уничтожаются при высоких температурах.

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    Александра Лисица
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