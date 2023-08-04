Врач предупредил о последствиях сыроедения для здоровья

Гастроэнтеролог Неронов назвал сыроедение русской рулеткой для организма

Сыроедение — это «русская рулетка» для организма, которая рано или поздно закончится в кабинете врача, полагает доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог АО «Медицна» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. О негативных последствиях популярной системы питания он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

По словам Неронова, существует две разновидности сыроедения. В вегетарианской разновидности питания запрещено есть рыбу и мясо, а так называемое всеядное сыроедение разрешает употреблять в пищу абсолютно все продукты, но исключительно в сыром виде.

Единственным плюсом сыроедения для здоровья гастроэнтеролог назвал увеличение количества свежих овощей и фруктов в рационе. В остальном же считать эту систему питания сбалансированной было бы ошибочно.

Переваривание многих сырых продуктов проходит с образованием побочных продуктов — бродильных и гнилостных газов. Грубые частицы пищи могут травмировать верхние участки желудочно-кишечного тракта механически Владимир Неронов врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук

Однако, как отметил Неронов, самое непредсказуемое в сырых продуктах — это содержание патогенов и болезнетворных микроорганизмов: бактерий, вирусов, грибов, простейших, яиц паразитов, которые обычно уничтожаются при высоких температурах. По его мнению, в этом контексте сыроедение в современном мире в разы опаснее сыроедения натуральных продуктов в далеком прошлом.

Сыроедение в современном понимании с учетом пищевых компонентов и вызовов времени — ничто иное, как «русская рулетка», которая рано или поздно закончится в кабинете специалиста соответствующего профиля Владимир Неронов врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук

Кроме того, при отказе от употребления некоторых продуктов, что неизбежно при сыроедении, развивается дефицит микроэлементов и витаминов, заключил врач.

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