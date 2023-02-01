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18:36, 1 февраля 2023Забота о себе

Врач назвала причину многочисленных переломов Николая Дроздова

Эндокринолог Павлова: причиной хрупкости костей Николая Дроздова было вегетарианство

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Причиной хрупкости костей и обширных травм, которые телеведущий Николай Дроздов получил при падении, было вегетарианство. Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала об этом в своем Telegram-канале.

В конце января 85-летний Николай Дроздов попал в больницу с многочисленными травмами. Телеведущий упал и сломал восемь ребер, повредив одним из них легкое.

Врач отметила, что даже человеку преклонного возраста можно было бы избежать столь тяжелых последствий после падения с высоты своего роста. Причиной многочисленных переломов она назвала вегетарианство и сыроедение, которое долгие годы практиковал Дроздов.

С возрастом у любого человека меняется баланс в организме в сторону жировой ткани, с уменьшением объема мышечной. Но если к этому добавляется полный отказ от животного белка, то мышечная масса снижается еще более активно. Именно в животном белке содержится основная часть незаменимых аминокислот, которые восстанавливают мышечную массу и улучшают плотность костей

Зухра Павловаэндокринолог
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В ходе обследования выяснилось, что в организме Дроздова не хватало калия и натрия, из-за чего кости стали более хрупкими. Чтобы восполнить дефицит микроэлементов, пожилому телеведущему ставят капельницы, утверждает Павлова.

По ее словам, чтобы сделать кости более крепкими, необходимо употреблять животный белок и придерживаться сбалансированного питания. Теперь в рацион Дроздова возвращают мясо, подвела итог эндокринолог.

Ранее Зухра Павлова предупредила об опасности, грозящей людям, которые продолжают работать во время болезни. Она утверждает, что у них повышается риск развития деменции.

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Вера Владзиевская
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