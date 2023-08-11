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10:56, 11 августа 2023Экономика

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов

В Госдуме предложили уменьшить рабочую неделю с 40 до 36 часов

Фото: Unsplash

В России стоит сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. Об этом «Ленте.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как отметила депутат, эффективность труда выросла в несколько раз благодаря цифровизации и развитию программного обеспечения.

По ее мнению, сейчас то время, когда стоит поднимать вопрос о сокращении рабочей недели.

Днями ранее в Госдуме предложили ввести для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю.

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    Варвара Кошечкина
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