Турция заявила о бесперспективности встреч по Украине без России

Hürriyet: в Джидде Анкара заявила о бессмысленности встреч по Украине без России

Во время переговоров по мирному урегулированию на Украине, состоявшихся в саудовской Джидде в начале августа, Турция настаивала на необходимости включить Россию в переговорный процесс. Иначе попытки мирного урегулирования бессмысленны и бесперспективны, считают в Анкаре. Об этом пишет газета Hürriyet.

Озвучив аналогичные соображения, Китай обратил внимание на роль Турции в переговорах и важность подбора площадки для проведения дипломатического форума в Анталии. Но, по мнению представителей из Германии, «сейчас неправильно включать Россию во встречи».

Ожидается, что следующее заседание инициативы Саудовской Аравии состоится в октябре, добавили в публикации.

Ранее сообщалось, что представители США и Китая провели в Джидде отдельную встречу, посвященную урегулированию кризиса на Украине.