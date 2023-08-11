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12:10, 11 августа 2023Мир

Турция заявила о бесперспективности встреч по Украине без России

Hürriyet: в Джидде Анкара заявила о бессмысленности встреч по Украине без России

Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters

Во время переговоров по мирному урегулированию на Украине, состоявшихся в саудовской Джидде в начале августа, Турция настаивала на необходимости включить Россию в переговорный процесс. Иначе попытки мирного урегулирования бессмысленны и бесперспективны, считают в Анкаре. Об этом пишет газета Hürriyet.

Озвучив аналогичные соображения, Китай обратил внимание на роль Турции в переговорах и важность подбора площадки для проведения дипломатического форума в Анталии. Но, по мнению представителей из Германии, «сейчас неправильно включать Россию во встречи».

Ожидается, что следующее заседание инициативы Саудовской Аравии состоится в октябре, добавили в публикации.

Ранее сообщалось, что представители США и Китая провели в Джидде отдельную встречу, посвященную урегулированию кризиса на Украине.

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    Виктория Кондратьева
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