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00:54, 11 августа 2023Россия

Пожар на складе в Одинцове локализовали

В МЧС сообщили о локализации пожара на складе в Одинцове

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Спасатели локализовали пожар на площади две тысячи квадратных метров, который возник в Одинцове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по Московской области.

Как уточнили в ведомстве, произошло возгорание на складе. Пламя распространилось, предварительно, по всей площади сооружения. «В 23:53 огонь локализован на площади две тысячи квадратных метров», — сообщили специалисты. Информации о пострадавших на данный момент нет. Информация уточняется.

Сильный пожар вспыхнул в ночь с четверга на пятницу, с 10 на 11 августа. Сообщалось, что горит стройка на улице Северной в районе ЖК «Одинбург». Причина возгорания неизвестна. На месте работают экстренные службы.

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    Марина Совина
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