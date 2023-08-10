Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье

Сильный пожар вспыхнул в подмосковном Одинцове

Сильный пожар вспыхнул в ночь с 10 на 11 августа в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, горит стройка на улице Северной в районе ЖК «Одинбург». Что стало причиной пожара, пока не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в небо поднимаются высокие клубы дыма. Как пишут местные жители в соцсетях, зарево от огня и дым видны за несколько километров.

9 августа стало известно о мощном взрыве на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиеве Посаде. Эпицентром стал ангар с пиротехникой площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия. 10 августа Минздрав России заявил, что в результате ЧП пострадали 80 человек, 15 из них находятся в больницах, трое — в тяжелом состоянии.