Минздрав заявил о 80 пострадавших из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Минздрав: из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек

В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 из них находятся в больницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

В ведомстве уточнили, что трое пострадавших находятся в центральной больнице города в тяжелом состоянии, еще один человек эвакуирован в НМИЦ Бурденко.

Ранее стало известно, что число пропавших без вести после взрыва на территории ЗОМЗ возросло до 12. Их поиски продолжаются.

Мощный взрыв прогремел на территории завода в подмосковном Сергиевом Посаде утром 9 августа. Его эпицентром стал ангар, арендованный компанией «Пиро-Росс» под склад пиротехники. В результате помещение площадью 1,6 тысячи квадратных метров было уничтожено. В качестве основной причины ЧП рассматривается халатность. Возбуждено уголовное дело.