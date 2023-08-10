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08:52, 10 августа 2023Россия

Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде возросло

«360»: число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде возросло до 12

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Число пропавших без вести после взрыва на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде возросло до 12. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.

До этого поступала информация о девяти пропавших.

По последним данным, пострадали 55 человек, еще одну женщину не удалось спасти. Госпитализация понадобилась 23 людям, из них в тяжелом состоянии находятся пятеро. Еще 31 гражданина осмотрели амбулаторно.

Мощный взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Эпицентром оказался склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров. К разбору завалов привлекли 64 человека, в городском округе ввели локальный режим ЧС регионального характера.

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    Анна Щербакова
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