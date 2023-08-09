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18:02, 9 августа 2023Россия

В Сергиево-Посадском городском округе ввели режим ЧС

В Сергиево-Посадском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Сергиево-Посадском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщается в Telegram-канале администрации округа.

По словам заместителя главы администрации округа Оксаны Ерохановой, решение было принято по результатам заседания мобильного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введение режима позволит собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.

9 августа на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По данным прокуратуры, взрыв произошел на складе пиротехнических изделий, расположенном на территории предприятия.

В результате взрыва пострадали десятки людей, были выбиты стекла в окнах в сотнях квартир вокруг, возбуждено уголовное дело.

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    Варвара Кошечкина
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