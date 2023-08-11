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00:24, 11 августа 2023Россия

Бойцы Османа поразили группу ВСУ огнем из миномета

Бойцы спецназа «Осман» поразили группу ВСУ огнем из миномета в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы армейского спецназа «Осман» поразили огнем из миномета группу украинских военнослужащих на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, снятых при помощи беспилотника, видна группа украинской пехоты в лесополосе. Рядом с бойцами впоследствии разорвалась мина. После поражения этой группы к ней прибыл пикап для эвакуации и скрылся между деревьев. Из-за густой листвы не видено, кого именно в него погрузили.

Затем разорвался еще один снаряд, и автомобиль уехал. На следующих кадрах видно, как остатки украинской группы несли на полевых носилках военнослужащего, вероятно, раненого.

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    Екатерина Подвигина
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