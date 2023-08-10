Бойцы «Османа» рассказали о боях с ВСУ в Запорожье

Бойцы армейского спецназа «Осман» назвали ожесточенными бои с ВСУ в Запорожье

Бойцы армейского спецназа «Осман» рассказали о боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Запорожье, назвав их «ожесточенными», и о том, как им удается больше двух месяцев удерживать противника на одном месте рядом с населенным пунктом Работино. Об этом сообщает РИА Новости.

«Работино — это, во-первых, дорога на Токмак. А украинской армии нужно выйти на Токмак любой ценой. Девятый армейский корпус (ВСУ — Прим. ред) полностью разнесли, а сейчас они перебросили десятый армейский корпус. Ну осталось от них где-то процентов тридцать», — сообщил один из военнослужащих спецназа с позывным Горец.

Боец с позывным Ворон добавил, что главная задача всех подразделений — не допустить стрелкового боя, не давая украинским войскам прорваться, это успешно удается выполнять на протяжении двух месяцев.

Подразделение «Осман» занимается отслеживанием противника с помощью наземных средств и беспилотников, технологии позволяют российским военнослужащим просматривать линию фронта, углубляясь на позиции противника на несколько километров. Затем вражеские подразделения ликвидируют артиллерией, станковыми гранатометами, дронами-камикадзе или переносными противотанковыми комплексами.

По словам бойцов, наиболее результативный расчет с начала контрнаступления ВСУ уничтожил в Запорожье семь украинских бронированных машин.

Ранее в Минобороны России рассказали, что российские истребители Су-34 поразили более десяти объектов ВСУ на трех направлениях. Также российская авиация уничтожила скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка.