Минобороны: Су-34 России поразили более десяти объектов ВСУ на трех направлениях

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более десяти объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более 10 объектов ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — отметил он.

Также российская авиация уничтожила скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка.

9 августа сообщалось, что российские военнослужащие «Южной» группировки войск отразили пять атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Уточнялось, что украинские военные предприняли попытки атак в районе населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и Клещеевка в Донецкой народной республике. Атаки, в частности, были отражены силами российской артиллерии и тяжелыми огнеметными системами.