Минобороны: ВС России отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие «Южной» группировки войск отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что противник предпринял попытки атак в районе населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Атаки, в частности, были отражены силами российской артиллерии и тяжелыми огнеметными системами.

За минувшие сутки на донецком направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, а также два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две американские артиллерийские системы М777. Помимо этого, российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab из Польши и гаубицу Д-20.

Днем ранее, 8 августа, Вооруженные силы (ВС) России отразили три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное в ДНР.