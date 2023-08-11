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13:14, 11 августа 2023Ценности

Анна Седокова раскрыла секреты похудения

Кадр: @annasedokova

Певица Анна Седокова раскрыла секреты, которые помогли ей похудеть. Соответствующей информацией она поделилась в истории своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь 40-летняя звезда призналась, что сбросила 3,5 килограмма за 18 дней. Для этого, как утверждает знаменитость, она отказалась от вина, а также перешла на интервальное голодание.

«Из новостей: 18 дней без вина по вечерам, и я так счастлива! Принимаю витамины, пептиды, плюс коллаген на интервальном, и весы утром показали минус 3,5 килограмма», — заявила артистка.

В июне сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.

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    Екатерина Ештокина
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