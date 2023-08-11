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20:36, 11 августа 2023Культура

Екатерина Мизулина ответила выпустившему на нее дисс рэперу Оксимирону

Екатерина Мизулина поблагодарила выпустившего на нее дисс рэпера Оксимирона

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина ответила рэп-исполнителю Оксимирону (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), который выпустил на нее дисс. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Незадолго до этого артист выпустил клип на песню под названием «Лига Опасного Интернета», где упомянул общественницу, а также рэпера Scally Milano, ранее пообещавшего Мизулиной изменить формат своего творчества, и группу «Три дня дождя», в защиту солиста которой глава ЛБИ выступала после его выхода на сцену в нетрезвом виде.

«Спасибо за самый лучший пиар в истории», — заявила Мизулина, отметив, что Оксимирон требует большие гонорары за свои концерты, а для общественницы поет бесплатно, «как на утреннике в детсаду».

Ранее Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэп-исполнителя за публикацию материала в социальных сетях без пометки о деятельности иностранного агента.

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    Анастасия Астахова
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