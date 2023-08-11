Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:35, 11 августа 2023Мир

В Польше высмеяли отношение президента Дуды к Зеленскому

Польский журналист Важеха: Дуда отдал бы Зеленскому обе почки
Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что президент страны Анджей Дуда готов пойти на иррациональные поступки ради украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом Важеха написал в социальной сети Twitter.

Важеха прокомментировал слова Дуды, который ранее выразил недовольство решениями по Украине, принятыми на саммите НАТО в Вильнюсе. Тогда лидер страны признался, что ожидал больших перемен по итогам встречи.

«Ну конечно. Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и ее лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них», — высмеял он действия политика.

Ранее Дуда выразил недовольство решениями по Украине, принятыми на саммите НАТО в Вильнюсе. Он подчеркнул, что надеется на вступление страны в альянс через несколько лет, однако сейчас считает это невозможным из-за конфликта Киева с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой. Чем он важен?

    Телефонная мошенница из украинского кол-центра рассказала об обмане россиян

    Стало известно об активизации СБУ под Купянском

    Объявленного в розыск и уехавшего на СВО российского мэра решили не искать

    Стоимость отдыха в Турции для россиян достигла исторического максимума

    В Польше высмеяли отношение президента Дуды к Зеленскому

    Телефонная мошенница из украинского кол-центра рассказала о своей работе

    Россиянин побывал в Индии и описал поездку фразой «нищета и страдания»

    Стало известно о главной «зеленой» проблеме Москвы

    Тренер назвала бесполезные упражнения для борьбы с жиром на бедрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости