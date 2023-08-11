В Польше высмеяли отношение президента Дуды к Зеленскому

Польский журналист Важеха: Дуда отдал бы Зеленскому обе почки

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что президент страны Анджей Дуда готов пойти на иррациональные поступки ради украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом Важеха написал в социальной сети Twitter.

Важеха прокомментировал слова Дуды, который ранее выразил недовольство решениями по Украине, принятыми на саммите НАТО в Вильнюсе. Тогда лидер страны признался, что ожидал больших перемен по итогам встречи.

«Ну конечно. Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и ее лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них», — высмеял он действия политика.

Ранее Дуда выразил недовольство решениями по Украине, принятыми на саммите НАТО в Вильнюсе. Он подчеркнул, что надеется на вступление страны в альянс через несколько лет, однако сейчас считает это невозможным из-за конфликта Киева с Москвой.