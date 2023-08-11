Российская армия пресекла попытку прорыва ВСУ возле Работино

Балицкий сообщил о пресечении попытки танкового прорыва ВСУ возле Работино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку танкового прорыва в направлении Работино, но российские силы пресекли попытку наступления. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией. Оставшаяся группировка с двумя танками отступила», — рассказал Балицкий.

Он уточнил, что ВСУ атаковали около шести утра 11 августа в составе группировки, усиленной танками. «Наши позиции крепки, ребята дают врагу жесткий отпор, не дают поднять головы. Работаем!» — написал глава региона.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения украинской техники точным ударом FPV-дрона на запорожском направлении.