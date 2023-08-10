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13:38, 10 августа 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения техники ВСУ на запорожском фронте

Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ на запорожском фронте

Министерство обороны России показало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Военное ведомство предоставило видео корреспонденту «Ленты.ру».

Операторы беспилотного летательного аппарата обнаружили передвижение украинской техники, после чего выявленную цель уничтожили точным ударом FPV-дрона.

Ранее в сети появилось видео Минобороны, на котором «Ланцет» поражает украинскую самоходную артиллерийскую установку, которая вела огонь, замаскировавшись в лесопосадке.

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    Алевтина Запольская
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