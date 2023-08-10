Появилось видео уничтожения техники ВСУ на запорожском фронте

Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ на запорожском фронте

Министерство обороны России показало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Военное ведомство предоставило видео корреспонденту «Ленты.ру».

Операторы беспилотного летательного аппарата обнаружили передвижение украинской техники, после чего выявленную цель уничтожили точным ударом FPV-дрона.

Ранее в сети появилось видео Минобороны, на котором «Ланцет» поражает украинскую самоходную артиллерийскую установку, которая вела огонь, замаскировавшись в лесопосадке.