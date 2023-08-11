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08:10, 11 августа 2023Россия

Пушков предупредил Байдена о рисках из-за поддержки Украины

Пушков: администрация Байдена рискует, поддерживая ВСУ за счет американских нужд
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Военная поддержка Киева в США становится одним из главных политических рычагов в преддверии предвыборных кампаний, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, в США разгарается тема военной поддержки Украины за счет американских нужд. Сенатор считает, что она может стать одной из обсуждаемых во время предвыборной кампании в стране. По его словам, особенно актуально это на фоне отсутствия успехов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО), которые могли бы «оправдать» такие большие объемы помощи.

«Но, судя по всему, администрация Байдена сделала ставку, от которой не намерена отказываться. Ставка очень рискованная», — предупредил политик.

Ранее президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов для оказания помощи Украине и другим странам.

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    Марина Совина
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