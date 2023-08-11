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16:55, 11 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша сообщила о взломе Telegram-канала

Блогерша Юлия Пушман сообщила, что ее канал в Telegram взломали

Фото: @pusshman

Популярная блогерша Юлия Пушман (настоящая фамилия — Гогитидзе) предупредила подписчиков, что ее Telegram-канал взломали. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Как многие заметили, мой Telegram был взломан, прошу помочь мне в возвращении канала», — обратилась к аудитории Пушман.

В пятницу 11 августа в Telegram-канале блогерши, на который подписано 218 тысяч человек, появились посты с призывами вкладываться в криптовалюту. В последней публикации мошенники, взломавшие ее аккаунт, разместили ссылку для перехода на другую страницу.

Пушман также попросила подписчиков пожаловаться на канал, к которому потеряла доступ. Она объяснила, что для этого нужно пометить как спам последние три поста и указать, что произошел взлом.

Ранее Пушман рассказала, сколько ей принесла первая монетизация ее роликов на YouTube. Она получила около 20 тысяч рублей и удивилась, что ролики могут оплачиваться.

Пушман снимает видео на YouTube с 15 лет. Блогерша рассказывает о своей жизни, а также делает ролики, в которых проходит видеоигры. На ее канал подписано 1,95 миллиона человек.

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    Мария Большакова
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