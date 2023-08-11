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04:49, 11 августа 2023Мир

В США заявили об операции по уничтожению сил ПВО Украины

Экс-разведчик США Риттер: ВС России уничтожают каждую украинскую систему ПВО

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, российские войска уничтожают каждую установку. «Российские военные вывели из строя каждую отдельную систему ПВО, а затем легко наносили удары по установленным целям», — указал он. Экс-разведчик США отметил, что западные страны передали Киеву различные современные установки ПВО. Риттер считает, что Украина не смогла создать из них единую интегрированную систему.

«Уже несколько месяцев Россия проводит самую успешную в современной военной истории операцию по уничтожению сил ПВО противника», — подчеркнул Риттер.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что система ПВО Украины включает в себя различные виды вооружений, которые Киев пытается выстроить в одну цепь. Проблема в том, что покрыть этой цепью весь фронт не удается.

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    Марина Совина
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