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17:25, 11 августа 2023Силовые структуры

Иностранец забрался через окно в дом к россиянке и попытался ее изнасиловать

В Раменском мужчина залез в дом к 40-летней женщине и попытался ее изнасиловать

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В подмосковном Раменском задержали 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который через окно забрался в дом к 40-летней россиянке и попытался ее изнасиловать. Об этом «Ленте.ру» сообщает региональное ГСУ СК.

По данным следствия, ночью 10 августа подозреваемый через открытое окно залез в частный дом, нашел комнату женщины и хотел ее изнасиловать. Его действиям помешал муж женщины, который зашел в помещение. В результате паре удалось вызвать полицию.

По информации Telegram-канала Shot, неудавшийся насильник выследил женщину и пробрался к ней в дом под утро. Мужчина находится в России без регистрации, уточнил Shot.

28 июля уроженцы Средней Азии ворвались в квартиру жилого дома в Россошанском проезде, где в это время находились двое мужчин и две женщины. В ходе разбойного нападения мигранты совершили групповое изнасилование женщин. Подозреваемых задержали, они арестованы.

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    Варвара Митина
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