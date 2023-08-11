Иностранец забрался через окно в дом к россиянке и попытался ее изнасиловать

В Раменском мужчина залез в дом к 40-летней женщине и попытался ее изнасиловать

В подмосковном Раменском задержали 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который через окно забрался в дом к 40-летней россиянке и попытался ее изнасиловать. Об этом «Ленте.ру» сообщает региональное ГСУ СК.

По данным следствия, ночью 10 августа подозреваемый через открытое окно залез в частный дом, нашел комнату женщины и хотел ее изнасиловать. Его действиям помешал муж женщины, который зашел в помещение. В результате паре удалось вызвать полицию.

По информации Telegram-канала Shot, неудавшийся насильник выследил женщину и пробрался к ней в дом под утро. Мужчина находится в России без регистрации, уточнил Shot.

28 июля уроженцы Средней Азии ворвались в квартиру жилого дома в Россошанском проезде, где в это время находились двое мужчин и две женщины. В ходе разбойного нападения мигранты совершили групповое изнасилование женщин. Подозреваемых задержали, они арестованы.