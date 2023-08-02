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10:35, 2 августа 2023Силовые структуры

Четверо мигрантов напали на квартиру в Москве и изнасиловали двух женщин

В Москве мигранты в ходе разбойного нападения на квартиру изнасиловали 2 женщин

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию уголовного дела о разбойном нападении мигрантов на людей в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 28 июля уроженцы Средней Азии ворвались в квартиру жилого дома в Россошанском проезде, где в это время находились двое мужчин и две женщины. В ходе разбойного нападения мигранты совершили групповое изнасилование женщин. Подозреваемых задержали, они арестованы.

26 июля сообщалось, что сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих москвичей по подозрению в совершении разбойного нападения на трассе М-4 «Дон», в результате которого они отобрали у мужчины 11 миллионов рублей.

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    Любовь Ширижик
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