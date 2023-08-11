ЦБ пригрозил наказанием за помощь иностранцам в обходе указов Путина

РБК: ЦБ пообещал брокерам отзыв лицензий за помощь иностранцам в выводе капитала

Банк России провел встречу с брокерами и другими участниками финансового рынка, на которой жестко раскритиковал их за помощь иностранцам в разморозке заблокированных в России активов и пригрозил компаниям санкциями, сообщает РБК со ссылкой на источники.

На мероприятии обсуждалось соблюдение участниками рынка указов президента Владимира Путина № 81 и 138. Первым документом, в частности, предписывается получать разрешения на сделки с иностранцами, в результате которых наступает право собственности на ценные бумаги, а вторым вводятся ограничения на дальнейшие сделки с активами, купленными у иностранцев.

«Проверки показали, что в ряде случаев участники рынка способствуют выходу нерезов из заблокированных активов в обход установленного порядка. Для этого используются специальные схемы и цепочки сделок. Если эта практика не прекратится, ЦБ начнет применять жесткие санкции к таким участникам рынка вплоть до отзыва лицензии», — написала в своем Telegram-канале юрист Елена Рязанова.

Источник РБК объяснил такую позицию Центробанка собственными планами регулятора на заблокированные активы иностранцев. По его мнению, выход из замороженных активов воспринимается как уменьшение фонда для обмена с зарубежными контрагентами ради взаимной централизованной разблокировки. В октябре 2022 года директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова рассказывала, что такой вариант рассматривается. Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что работа над обменом ведется, «хотя это сложный вопрос».

В июне 2023 года Forbes со ссылкой на отчеты компаний оценивал замороженные в России активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream в 229,1 миллиарда рублей (на тот момент 2,6 миллиарда евро).