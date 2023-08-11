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20:20, 11 августа 2023Ценности

Раскрыто необычное свойство красного нижнего белья

Фото: RomanR / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница сети с никнеймом @liz.zemm Элизабет Земляная из Австралии раскрыла необычное свойство красного нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По словам юзерши, она только сейчас узнала, что изделие данного цвета можно носить под одеждой светлых тонов. «Сегодня в свои 20 лет я узнала, что под белыми брюками можно носить красные трусы», — заявила она.

Так, девушка предстала перед камерой в расстегнутых штанах, из-под которых виднеется красное нижнее белье. После этого она повернулась боком к зрителям и показала, что изделие действительно незаметно под одеждой.

В июле персональная стилистка Марина Герман раскрыла способы носить нижнее белье под одеждой незаметно. В первую очередь эксперт посоветовала подбирать под белую одежду изо льна, из хлопка и муслина комплекты телесного цвета. При этом она предупредила, что летом стоит отказаться от изделий, оформленных кружевами и объемными швами.

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    Карина Черных
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