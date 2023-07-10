Российская стилистка раскрыла способы носить нижнее белье под одеждой незаметно

Российская стилистка Марина Герман посоветовала носить под одеждой телесное нижнее белье

Персональная стилистка Марина Герман раскрыла способы носить нижнее белье под одеждой незаметно. Соответствующий материал появился на сайте издания People talk.

В первую очередь эксперт посоветовала подбирать под белую одежду из льна, хлопка и муслина комплекты телесного цвета. При этом она предупредила, что летом стоит отказаться от изделий, оформленных кружевами и объемными швами. По ее словам, подобное нижнее белье обычно изготавливается из синтетических материалов, поэтому при высоких температурах под ними может скапливаться влага, и размножаться бактерии. В связи с этим Герман порекомендовала сделать выбор в пользу нижнего белья из хлопка или микрофибры.

Кроме того, под обтягивающую одежду можно носить бесшовные топы и бюстгальтеры с отстегивающимися бретелями, но без заметного эффекта пуш-апа. В то же время россиянкам с большой грудью не стоит носить под майками бра с тонкими лямками, поскольку это будет смотреться негармонично. Вместо них лучше включить в свой гардероб изделия с более широкими лямками или мягкие корсеты, которые можно носить под открытые платья.

Ранее стилистка Анна Соколова перечислила россиянам подходящую одежду для офиса летом. Эксперт напомнила, что в жаркую погоду важно подбирать не только стильный, но и комфортный гардероб.