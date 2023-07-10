Российская стилистка раскрыла способы носить нижнее белье под одеждой незаметно
Персональная стилистка Марина Герман раскрыла способы носить нижнее белье под одеждой незаметно. Соответствующий материал появился на сайте издания People talk.
В первую очередь эксперт посоветовала подбирать под белую одежду из льна, хлопка и муслина комплекты телесного цвета. При этом она предупредила, что летом стоит отказаться от изделий, оформленных кружевами и объемными швами. По ее словам, подобное нижнее белье обычно изготавливается из синтетических материалов, поэтому при высоких температурах под ними может скапливаться влага, и размножаться бактерии. В связи с этим Герман порекомендовала сделать выбор в пользу нижнего белья из хлопка или микрофибры.
Кроме того, под обтягивающую одежду можно носить бесшовные топы и бюстгальтеры с отстегивающимися бретелями, но без заметного эффекта пуш-апа. В то же время россиянкам с большой грудью не стоит носить под майками бра с тонкими лямками, поскольку это будет смотреться негармонично. Вместо них лучше включить в свой гардероб изделия с более широкими лямками или мягкие корсеты, которые можно носить под открытые платья.
Ранее стилистка Анна Соколова перечислила россиянам подходящую одежду для офиса летом. Эксперт напомнила, что в жаркую погоду важно подбирать не только стильный, но и комфортный гардероб.