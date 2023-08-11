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10:49, 11 августа 2023Ценности

Решетова ответила на критику фигуры после похудения фразой «зависит от ракурса»

Кадр: @volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила на критику своей фигуры после похудения фразой «зависит от ракурса». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость поделилась в сторис видео, на котором она запечатлела себя позирующей перед зеркалом в облегающем платье зеленого цвета. Она дополнила свой образ часами, браслетом и серьгами.

В описании к публикации Решетова рассказала, что многие пользователи сети часто упрекают ее за изменения во внешности после похудения. «Вы поймите, что формы — это мое неотъемлемое. Можно быть стройной, но при этом не быть худой! Также многое зависит от одежды и ракурса», — высказалась она.

В апреле Решетова раскрыла свою систему питания для поддержания стройности. Знаменитость назвала секретом сохранения фигуры интервальное голодание. По словам телезвезды, перерыв между ее приемами пищи составляет минимум 16 часов.

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    Карина Черных
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