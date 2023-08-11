Известная телеведущая назвала москвичей избалованными

Телеведущая Вера Красова: москвичи избалованы доступными сервисами

Ведущая телеканала «Россия» Вера Красова назвала москвичей избалованными наличием всегда доступных сервисов. Об отличиях жителей столицы от людей из остальных городов она рассказала в интервью для «Москвич Mag».

Красова отметила, что тоже имеет такой недостаток. «Избалованы круглосуточными и всегда доступными сервисами, в том числе и цифровыми. Особенно остро это ощущается, когда оказываешься в другом городе или стране и удивляешься: ведь вроде так все просто — почему здесь этого нет?» — пояснила она.

Телеведущая также выделила склонность москвичей к высокому темпу жизни и скорости. По ее словам, жители столицы быстро думают и быстро принимают решения по сравнению с обитателями других городов.

Ранее певица Мариам Мерабова назвала главный недостаток москвичей. По ее мнению, люди из столицы слишком холодные. Именно безразличие москвичей удивило артистку при переезде из Еревана. У нее было ощущение, что она никому не интересна. Мерабова подчеркнула, что привыкла к противоположному поведению, которое свойственно для жителей Кавказа.