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12:09, 11 августа 2023Путешествия

Турист попытался вывезти из России миллионы рублей в рюкзаке и попался

ФТС: в аэропорту Шереметьево таможенники задержали пассажира с 8 млн рублей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сотрудники таможенной службы московского аэропорта Шереметьево задержали туриста, который пытался вывезти миллионы рублей из России. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Как уточнили в ведомстве, пассажир направлялся из Москвы в Пекин и попался во время прохождения «зеленого коридора». В ходе досмотра таможенники обнаружили в рюкзаке у туриста незадекларированные купюры, завернутые в черный полиэтиленовый пакет. У мужчины изъяли 7,6 миллиона рублей, 1,1 тысячи американских и 17 сингапурских долларов, десять катарских риалов и 36 гривен.

В ФТС добавили, что пассажир нарушил часть 2 статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ о контрабанде наличных средств в особо крупном размере. Мужчине может грозить до четырех лет ограничения свободы или штраф, в 15 раз превышающий контрабандную сумму.

Ранее в аэропорту Внуково задержали гражданина Армении, который попытался вывезти в Турцию массивную золотую цепь за девять миллионов рублей. Пассажир спрятал драгоценность под теплой одеждой, но его выдали нервы.

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    Мария Борисова
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