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02:11, 11 августа 2023Россия

Российские военные штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

Российские мотострелки штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России (ВС РФ) штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) — Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на добровольцы с позывным Шахтер.

Как уточнил собеседник агентства, данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки. «По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», — подчеркнул Шахтер.

Военнослужащий также поделился видеокадрами артподготовки, которая предшествовала штурму. На них видны массированные удары по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты. Он уточнил, что артподготовка была нужна для подавления огневых точек противника, а также для того, чтобы штурмовые подразделения «смогли безболезненно подойти».

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    Екатерина Подвигина
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