Военный рассказал о попытках ВСУ контратаковать под Соледаром
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать российские войска под Соледаром на артемовском участке линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал доброволец диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным Док, передает РИА Новости.
«Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая», — заявил он. По словам Дока, ВСУ применяют различное вооружение: от стрелкового оружия до ствольной и реактивной артиллерии.
Сослуживец военного добавил, что обстановка на этом участке фронта напряженная. Украинская армия «закидывает» минами, пытаясь перейти в наступление, уточнил он.
Ранее армия России сорвала попытку ВСУ провести разведку боем на южнодонецком направлении, в районе населенного пункта Старомайорское. Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное российские военнослужащие за минувшие сутки отразили три атаки украинских войск.