Военный рассказал о попытках ВСУ контратаковать под Соледаром

Российский доброволец Док заявил, что ВСУ пытаются контратаковать под Соледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать российские войска под Соледаром на артемовском участке линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал доброволец диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным Док, передает РИА Новости.

«Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая», — заявил он. По словам Дока, ВСУ применяют различное вооружение: от стрелкового оружия до ствольной и реактивной артиллерии.

Сослуживец военного добавил, что обстановка на этом участке фронта напряженная. Украинская армия «закидывает» минами, пытаясь перейти в наступление, уточнил он.

Ранее армия России сорвала попытку ВСУ провести разведку боем на южнодонецком направлении, в районе населенного пункта Старомайорское. Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное российские военнослужащие за минувшие сутки отразили три атаки украинских войск.