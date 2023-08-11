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20:19, 11 августа 2023Бывший СССР

Военный рассказал о попытках ВСУ контратаковать под Соледаром

Российский доброволец Док заявил, что ВСУ пытаются контратаковать под Соледаром

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать российские войска под Соледаром на артемовском участке линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал доброволец диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным Док, передает РИА Новости.

«Противник активный, пытается прорваться постоянно, у них задача такая», — заявил он. По словам Дока, ВСУ применяют различное вооружение: от стрелкового оружия до ствольной и реактивной артиллерии.

Сослуживец военного добавил, что обстановка на этом участке фронта напряженная. Украинская армия «закидывает» минами, пытаясь перейти в наступление, уточнил он.

Ранее армия России сорвала попытку ВСУ провести разведку боем на южнодонецком направлении, в районе населенного пункта Старомайорское. Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное российские военнослужащие за минувшие сутки отразили три атаки украинских войск.

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    Кристина Есикова
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