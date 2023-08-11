Армия России сорвала попытку ВСУ провести разведку боем на одном направлении

Минобороны: сорвана попытка ВСУ провести разведку боем около Старомайорского

Российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на южнодонецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России сорвала планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР), уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное ДНР российские военнослужащие за минувшие сутки отразили три атаки украинских войск. При этом ВСУ потеряли до 35 человек, а также две единицы бронетехники и гаубицу Д-30.