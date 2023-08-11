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15:55, 11 августа 202369-я параллель

Многодетный россиянин залез в горящий дом ради спасения соседей

Многодетный житель Якутии залез в горящий дом ради спасения соседей
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

В Республике Саха (Якутия) отец пятерых детей Егор Макаров залез в горящий дом ради спасения соседей. Об этом сообщает «Якутия.Инфо».

Инцидент произошел утром 7 августа в селе Усун-Кюель Чурапчинского улуса. Увидев охваченную огнем террасу, 35-летний мужчина подбежал к соседнему дому и услышал крики хозяев. «Мне оставалось только разбить окно и вытащить их. Потом приехали пожарные. На моем месте каждый бы так поступил. Я вырос на глазах у своих соседей, не оставлять же их в беде», — рассказал многодетный россиянин.

Известно, что в доме не были установлены дымовые извещатели. Площадь пожара составила 48 квадратных метров, сгорели пристрой и терраса. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что пожарный из Вилючинска проплыл 40 метров в ледяной воде, чтобы спасти ребенка с оторвавшейся льдины.

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    Варвара Родикова
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