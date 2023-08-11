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17:59, 11 августа 2023Силовые структуры

Африканец попытался ввести в Россию бриллиантового Иисуса и попался

В Петербурге таможня заподозрила нигерийца в контрабанде бриллиантовых украшений

Фото: Федеральная таможенная служба

В Петербурге сотрудники таможни аэропорта Пулково пресекли незаконный ввоз в Россию ювелирных украшений стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ).

При проверке таможенники обнаружили у прилетевшего из Стамбула нигерийца ожерелье с изображением Иисуса Христа и браслет с бриллиантовыми вставками. Экспертиза показала, что изделия сделаны из золота 585 и 750 пробы. Однако мужчина решил их не декларировать и пошел через «зеленый» коридор. По его словам, украшения ему подарили родители и он не знал о необходимости их оформления.

По словам исполняющей обязанности начальника отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорта Пулково Елизаветы Скорик, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Она предполагает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее сотрудник авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) попытался незаконно ввезти в Россию более 60 бриллиантов в трусах и попался в московском аэропорту Внуково.

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    Варвара Митина
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