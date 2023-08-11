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21:48, 11 августа 2023Россия

В России предложат поднять до 30 лет возраст отсрочки от армии для айтишников

Минцифры предлагает поднять до 30 лет возраст отсрочки от армии для айтишников

Фото: Stringer / Reuters

Минцифры России предлагает увеличить до 30 лет возраст отсрочки от срочной службы в армии сотрудников аккредитованных IT-компаний на фоне повышения призывного возраста. Об этом сообщает глава ведомства Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что сейчас отсрочка предоставляется IT-специалистам в возрасте от 18 до 27 лет. Уточняется, что министерство планирует внести соответствующие изменения в указ президента России Владимира Путина до начала весеннего призыва на срочную военную службу в следующем году, поскольку такие поправки в закон начинают действовать только с 1 января.

4 августа Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

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    Марина Совина
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