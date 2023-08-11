В России предложат поднять до 30 лет возраст отсрочки от армии для айтишников

Минцифры предлагает поднять до 30 лет возраст отсрочки от армии для айтишников

Минцифры России предлагает увеличить до 30 лет возраст отсрочки от срочной службы в армии сотрудников аккредитованных IT-компаний на фоне повышения призывного возраста. Об этом сообщает глава ведомства Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что сейчас отсрочка предоставляется IT-специалистам в возрасте от 18 до 27 лет. Уточняется, что министерство планирует внести соответствующие изменения в указ президента России Владимира Путина до начала весеннего призыва на срочную военную службу в следующем году, поскольку такие поправки в закон начинают действовать только с 1 января.

4 августа Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.