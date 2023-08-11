Психолог рассказала о пользе курортных романов для людей старше 50

Психолог Наумова: курортный роман позволяет людям за 50 ощутить себя моложе

Людям старше 50 лет курортные романы приносят неожиданную пользу, рассказала психолог Наталья Наумова. Ее слова цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Наумовой, всплеск внезапных чувств в отпуске позволяет пожилым людям ощутить себя моложе и энергичнее. «Они чувствуют себя опять молодыми, полными с сил. Эти эмоции благотворно воздействуют на организм и психологическое состояние человека. Отпуск начинает играть новыми красками», — рассказала Наумова.

Большинство курортных романов, предупредила она, заканчиваются после возвращения домой. «Это была игра, которая закончилась, но бывают и исключения. Важно не придумывать лишнего, чтобы потом не испытывать боль и разочарование», — объяснила специалистка.

Если возникло желание найти на отдыхе партнера надолго, продолжила она, во избежание разочарований нельзя торопиться и быстро сближаться с человеком. «Не стоит торопиться с интимной близостью, а нужно посмотреть на человека со всех сторон, узнать его как личность. Нужно пообщаться, повстречаться. Важно, чтобы гормоны не сбили человека с толку и позволили трезво мыслить», — посоветовала эксперт.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург посоветовал россиянам старше 50 лет есть больше блюд с повышенным содержанием кальция. Он отметил, что больше всего кальция содержится в молочных и кисломолочных продуктах.