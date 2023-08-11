Во Франции допустили третью мировую войну из-за Польши

Политик Филиппо заявил, что переброска войск Польши ведет к мировой войне

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал отправку польских солдат к границе с Белоруссией. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Филиппо напомнил заявление Польши об отправке десяти тысяч солдат к Белоруссии и назвал это решение безумием.

«Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней. Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!» — призвал он.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак пообещал разместить на границе с Белоруссией 10 тысяч военных. По его словам, непосредственно охраной границы будут заниматься четыре тысячи военных. Блашак утверждает, что уже сейчас численность польской армии достигает 170 тысяч военных.