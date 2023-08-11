Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:30, 11 августа 2023Мир

Четыре российских самолета в Сирии подверглись воздействию систем наведения

ЦПВС: РФ заявила о воздействии систем наведения на два Су-34 и два Су-35 в Сирии

Фото Usaf / Us Air / Global Look Press

Четыре самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии подверглись воздействию систем наведения и радиолокации. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

Он уточнил, что воздействие систем наведения зафиксировали два самолета Су-34 и два Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф. По его словам, бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически. «Эти же самолеты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35», — добавил Кулить.

В июле ЦПВС зафиксировал воздействие системами наведения истребителей F-16 на самолет ВКС России. Как рассказал замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов, воздушное судно совершало плановый полет вдоль южной границы Сирии. Тогда в течение суток со стороны возглавляемой США коалиции было зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов без согласования с российской стороной.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России предложат поднять до 30 лет возраст отсрочки от армии для айтишников

    В Киеве обвинили Зеленского в уничтожении Украины

    Четыре российских самолета в Сирии подверглись воздействию систем наведения

    Директор Лады Дэнс рассказал о реабилитации певицы

    Стало известно количество сменивших спортивное гражданство россиян

    Более сотни дагестанцев подрались из-за музыки и попали на видео

    Украина отреагировала на информацию о поставках некачественных курток бойцам ВСУ

    Украинское правительство согласовало реорганизацию Херсонского морского порта

    В США заявили о подарке США для Путина

    В Белом доме дали прогноз по срокам спецоперации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости