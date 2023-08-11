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14:46, 11 августа 2023Ценности

Раскрыта связь между характером девушки и ее сумкой

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Стилистка и тренер по здоровому образу жизни Наташа Дискин раскрыла связь между характером девушки и ее сумкой. Соответствующая публикация появилась на сайте издания The Sun.

Специалистка рассказала, что те люди, которые отдают предпочтение сумкам-тоут, обладают целеустремленностью и амбициями. В то же время она обратила внимание на тех, кто любит носить классические изделия на плече. По ее мнению, такие женщины легки на подъем, очень любят посмеяться, сообразительны и, вероятно, увлекаются рукоделием.

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Собеседница издания напомнила о микросумках. Данные изделия говорят о любви их обладательницы к минимализму и роскоши. «Вы весь день гуляете и не беспокоитесь о том, где окажетесь. Например, в ночном клубе, потягивая шампанское, которое кто-то купил вам», — пояснила она.

Помимо прочего, Дискин указала на сумки через плечо, саквояжи и соломенные модели. В первом случае подобные изделия выбирают девушки, которые скоро станут матерями и при этом являются очень организованными личностями, а в двух последних — любят отдыхать и путешествовать, а также проводят много времени на пляже.

Клатчи покупают в основном те, кто любит быть в центре внимания на любой вечеринке. Что касается любительниц рюкзаков, то они предпочитают иметь в своем гардеробе износостойкие вещи. «У вас консервативные взгляды на жизнь, но вы можете влиять на других, не навязывая им свои идеи», — заключила эксперт.

В июне стилистка Лиза Тэлбот из Великобритании раскрыла связь между любимыми джинсами девушки и ее характером. Так, расклешенные штаны выбирают креативные смелые личности, хладнокровные и уверенные в себе. В то же время рваные брюки из денима указывают на бунтарство и сопротивление конформизму.

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    Мария Винар
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