Раскрыта связь между характером девушки и ее сумкой

Стилистка и тренер по здоровому образу жизни Наташа Дискин раскрыла связь между характером девушки и ее сумкой. Соответствующая публикация появилась на сайте издания The Sun.

Специалистка рассказала, что те люди, которые отдают предпочтение сумкам-тоут, обладают целеустремленностью и амбициями. В то же время она обратила внимание на тех, кто любит носить классические изделия на плече. По ее мнению, такие женщины легки на подъем, очень любят посмеяться, сообразительны и, вероятно, увлекаются рукоделием.

Собеседница издания напомнила о микросумках. Данные изделия говорят о любви их обладательницы к минимализму и роскоши. «Вы весь день гуляете и не беспокоитесь о том, где окажетесь. Например, в ночном клубе, потягивая шампанское, которое кто-то купил вам», — пояснила она.

Помимо прочего, Дискин указала на сумки через плечо, саквояжи и соломенные модели. В первом случае подобные изделия выбирают девушки, которые скоро станут матерями и при этом являются очень организованными личностями, а в двух последних — любят отдыхать и путешествовать, а также проводят много времени на пляже.

Клатчи покупают в основном те, кто любит быть в центре внимания на любой вечеринке. Что касается любительниц рюкзаков, то они предпочитают иметь в своем гардеробе износостойкие вещи. «У вас консервативные взгляды на жизнь, но вы можете влиять на других, не навязывая им свои идеи», — заключила эксперт.

В июне стилистка Лиза Тэлбот из Великобритании раскрыла связь между любимыми джинсами девушки и ее характером. Так, расклешенные штаны выбирают креативные смелые личности, хладнокровные и уверенные в себе. В то же время рваные брюки из денима указывают на бунтарство и сопротивление конформизму.