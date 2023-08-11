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10:08, 11 августа 2023Путешествия

Россиянам назвали простые способы найти бюджетные туры за границу

Pegas Touristik: туры за границу получится купить дешевле в низкий сезон

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянам перечислили несколько простых способов найти бюджетные туры за границу. В турагентстве Pegas Touristik поделились советами с РИА Новости.

Так, по словам менеджера компании Марины Петровой, организовать заграничную поездку получится дешевле в низкий сезон. На традиционных пляжных направлениях он начинается зимой, после новогодних и майских праздников. Отмечается, что в Турцию выгоднее поехать получится в октябре и ноябре, в Египет — в феврале, а в Объединенные Арабские Эмираты — летом.

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Среди других способов экономии названы выбор гибких дат при бронировании, покупка горящих туров и так называемых «туров по фортуне». Туристам предлагается при приобретении путевки зафиксировать звездность отеля и тип питания, при этом до момента заезда не зная название и местоположение места проживания. Источник отмечает, что экономия при покупке такого тура достигает 15-20 процентов.

Кроме того, путешественникам порекомендовали при бронировании авиабилетов рассмотреть все варианты перелетов, а не только те, которые предлагают в турагентстве. Иногда вылет в ночное время будет на несколько тысяч дешевле, чем в утреннее или дневное.

Ранее россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Турции — для экономии на поездке туристам посоветовали приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. По словам эксперта по туризму, профессора Финансового университета Александра Бандурина, путевки на курорты республики, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельно организованное путешествие.

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    Марина Черняк
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