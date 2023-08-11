ВС России взяли под контроль трассу на Орловку на авдеевском направлении

Боец Барс: ВС России контролируют трассу на Орловку на авдеевском направлении

Вооруженные силы (ВС) России взяли контроль над трассой на Орловку на авдеевском направлении. Об этом рассказал российский боец с позывным Барс, передает газета «Известия» в своем Telegram-канале.

«Сейчас она на полном обстреле, и теперь им не так уж просто людей привезти или боекомплекты... Поэтому им с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — сказал военный.

Он добавил, что по этой дороге происходило пополнение украинских войск личным составом и боекомплектами. «Конечно, удивительно, что они не сдаются до сих пор. Хотя видят, что финиш уже виден», — заключил военный.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что Российская армия грамотно проводит наступление на авдеевском направлении. По его словам, оно идет не так быстро, потому что нужно «прежде всего беречь жизни наших военнослужащих».