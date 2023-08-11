В российском городе на благоустройство парка направят 2,29 миллиона рублей

Парк «Волна» в Уфе благоустроят за 2,29 миллиона рублей

В Башкортостане захотели направить 2,29 миллиона рублей на благоустройство уфимского парка «Волна». Как уточняет со ссылкой на сайт госзакупок KP.RU, в аукционе принял участие единственный подрядчик.

Упомянутому подрядчику предстоит привести в порядок территорию вокруг малого озера и уложить тротуарную плитку. Кроме того, он также будет обязан соорудить круговую дорожку и выложить площадку из террасных досок.

Отмечается, что средства на проведение работ будут выделены из бюджета Уфы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста». В фестивале примут участие команды из 12 регионов России и команда из Белоруссии. Пилоты поднимут в небо 17 аэростатов и совершат полеты над городом и областью.