Среда обитания
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12:44, 11 августа 2023Среда обитания

Разрушение плывущего дома в европейской стране попало на видео

Поплывший из-за наводнения дом в Норвегии ударился о мост и разрушился

В Норвегии из-за наводнения поплыл дом. Разрушение постройки, которую унесли потоки воды, попало на видео, об инциденте сообщает местный телеканал NRK.

На опубликованных на YouTube кадрах крупный одноэтажный коттедж по течению направляется к мосту. Крыша дома сталкивается с конструкцией и полностью разрушается, после чего падают и стены.

Наводнение произошло из-за обрушившегося на европейскую страну циклона «Ханс». Из-за погодного явления в Норвегии ежедневно выпадает 100-120 миллиметров осадков. Под напором вышедшей из берегов реки Гломма прорвало плотину местной гидроэлектростанции (ГЭС) Браскерейдфосс. Отмечается, что уровень реки Гломма поднялся настолько, что вода проникла в помещения ГЭС, вызвав значительные повреждения.

В июне дом в Иркутской области поплыл из-за наводнения. Наполовину ушедшее под воду здание унесло течением. Очевидцы сняли происшествие на видео.

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    Александра Качан
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