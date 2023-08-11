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15:14, 11 августа 2023Мир

Фаворит президентской гонки на Тайване дважды посетит США

Bloomberg: фаворит президентской гонки на Тайване дважды посетит транзитом США
Лай Чинг-дэ

Лай Чинг-дэ. Фото: Ann Wang / Reuters

Действующий вице-президент Тайваня, участвующий в президентских выборах 2024 года Лай Чинг-дэ посетит транзитом США в ближайшие дни. Об этом стало известно Bloobmerg.

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии побывает в Нью-Йорке 12-13 августа по пути в Парагвай на инаугурацию избранного президента Сантьяго Пеньи. Также он обратно полетит через Сан-Франциско 16-17 августа. Лай Чинг-дэ проведет встречи с тайваньской диаспорой США и представителями Американского института на Тайване.

Сообщение о готовящемся визите вызвало протест Китая. «Пекин решительно выступает против любого визита сепаратистов "независимости Тайваня" в Соединенные Штаты под любым именем и под любым предлогом», — сообщает Министерство иностранных дел страны.

Лай Чинг-дэ на данный момент является абсолютным фаворитом предвыборной гонки и набирает свыше 30 процентов голосов. Однако администрация Джо Байдена подчеркивает, что не поддерживает конкретно кого-то и «готовится к визитам главных кандидатов в президенты Тайваня в ближайшие недели».

Ранее Китай объявил о проведении военных учений в Восточной-Китайском море с 12 по 14 августа. Подобный шаг связывают с наращиванием контактов Тайваня с США на политическом уровне.

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    Максим Габриелян
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