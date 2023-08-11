Китай объявил о проведении морских военных учений с 12 по 14 августа

Китай объявил о проведении военных учений в Восточной-Китайском море с 12 по 14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по морским делам КНР.

Маневры начнутся в 7:00 по московскому времени у восточной провинции Чжэцзян. В районах проведения учений вводится временный запрет на судоходство. Других подробностей не приводится.

Ранее Китай выпустил документальный фильм «В погоне за мечтой», который повествует о способности армии страны атаковать Тайвань. Документальный сериал из восьми серий, показанный государственной телекомпанией CCTV, был приурочен к 96-й годовщине создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Картина рассказывает о военных учениях и приводит заявления десятков солдат о готовности к потенциальной атаке на Тайвань.

«Если бы началась война и условия были бы слишком сложными для безопасного обезвреживания морских мин в реальных боевых действиях, мы бы использовали наши собственные тела, чтобы расчистить безопасный путь для наших [десантных] сил», — заявил на камеру один из водолазов Военно-морских сил НОАК.