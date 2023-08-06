В Китае выпустили фильм о способности армии атаковать Тайвань

AP: в Китае выпустили документальный фильм о способности армии атаковать Тайвань

Китай выпустил документальный фильм «В погоне за мечтой», который повествует о способности армии страны атаковать Тайвань. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Документальный сериал из восьми серий, показанный государственной телекомпанией CCTV, был приурочен к 96-й годовщине создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Картина рассказывает о военных учениях и приводит заявления десятков солдат о готовности к потенциальной атаке на Тайвань.

«Если бы началась война и условия были бы слишком сложными для безопасного обезвреживания морских мин в реальных боевых действиях, мы бы использовали наши собственные тела, чтобы расчистить безопасный путь для наших (десантных) сил», — заявил на камеру один из водолазов Военно-морских сил НОАК.

В фильме также показаны учения китайской армии, которые имитировали удары по Тайваню.

Ранее издание The Japan Times допустило, что кадровые перестановки в руководстве ракетных войск НОАК связаны с борьбой с коррупцией в силах, которые должны сыграть ключевую роль в захвате Тайваня.