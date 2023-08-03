Кадровые перестановки в армии Китая связали с планами захватить Тайвань

JT: перестановки в ракетных войсках КНР связаны с планами захватить Тайвань

Кадровые перестановки в руководстве ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) связаны с борьбой с коррупцией в силах, которые сыграют ключевую роль в любой попытке захватить Тайвань. Об этом сообщает The Japan Times (JT).

Новым командующим ракетными войсками стал Ван Хоубинь, а Сюй Сишэн назначен их новым политическим комиссаром. Сообщается, что экс-командующий Ли Ючао, его заместители Лю Гуанбинь и Чжан Чжэньчжун были увезены для расследования антикоррупционным органом Центральной военной комиссии.

По словам источников издания, увольнение ключевых руководителей войск может потенциально помешать усилиям по повышению их эффективности и возможностей, поэтому решение председателя КНР Си Цзиньпина провести кадровые перестановки стало политически мотивированным, принятым ради его антикоррупционной кампании.

Отмечается, что ракетные войска КНР также контролируют обычный ракетный арсенал Китая, который может быть использован для поражения военных объектов на Тайване в случае конфликта. «В случае, если Китай начнет военные действия против Тайваня, Китай может запустить баллистические ракеты малой дальности, чтобы уничтожить оборонные объекты Тайваня», — отметил профессор Национального Университета в Тайбэе Дин Шуфань.

Ранее кадровые изменения произошли в Министерстве иностранных дел Китая. Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И стал новым главой МИД Китая, сменив на этом посту Цинь Гана, который до этого не появлялся на публике в течение месяца.