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01:29, 11 августа 2023Мир

В правительстве Венгрии заявили о неизменности позиции по Украине

В правительстве Венгрии заявили, что Будапешт не станет поставлять Киеву оружие

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Венгрия не станет поставлять Киеву вооружения и в целом менять свою позицию по украинскому вопросу, несмотря на усиливающееся давление, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве страны.

Как уточнили в Кабмине Венгрии, Будапешт выступает за скорейшее начало переговорного процесса. Политики добавили, что позиция Венгрии неизменна с первых дней специальной военной операции (СВО). «Венгрия не желает быть вовлеченной в конфликт ни на словах, ни на деле. Вместо поставок вооружений мы призываем к немедленному прекращению огня», — подчеркнули в правительстве.

Как указал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, для современной Венгрии гораздо важнее вопросы собственного национального развития. С ним согласен старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По его мнению, хорошие отношения с Москвой можно назвать прагматизмом. Эксперт указал на то, что это позволяет Венгрии получить многочисленные преимущества, например низкие цены на газ.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что военный конфликт на Украине закончится сразу, когда этого захотят США. При этом он отметил, что весь мир не понимает поведение Вашингтона и ждет ответа.

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    Марина Совина
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